TRT, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarını iptal etti

TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek kutlama etkinlikleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı nedeniyle iptal edildi. Zafer Partisi Konak İlçe Başkanlığı tarafından yapılan protesto ile TRT kınandı.

Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ – Kamera: KERİM UĞUR

TRT'nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek kutlama etkinlikleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısı nedeniyle iptal etmesi Zafer Partisi Konak İlçe Başkanlığı tarafından protesto edildi. Açıklamada, "Etkinlikleri iptal eden TRT'yi kınıyoruz, Cumhuriyet'in 100. yılı her koşulda kutlanmalıdır" denildi.

TRT, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gerekçesiyle Cumhuriyet'in 100. yıl kutlama etkinliklerini iptal etti. TRT'den yapılan açıklamada, "TRT, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze'de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi" denildi. Etkinliklerin ne zaman yapılacağı ise henüz duyurulmadı.

Bunun üzerine Zafer Partisi Konak İlçe Başkanlığı, TRT'yi protesto etmek için Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bugün bir araya geldi. "Zaferi kazananlar kutlar, yaşasın Cumhuriyet" pankartının taşındığı basın açıklamasında, "Yaşasın cumhuriyet, yaşasın Atatürk" sloganı atıldı. Protestoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'si okundu.

"HER NE OLURSA OLSUN CUMHURİYET'İ KUTLAMAK BİZİM HAKKIMIZ"

Zafer Partisi Konak İlçe Başkanı Serap Akgün şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere, bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılı. AKP hükümeti 100. yılımızın etkinliklerini iptal etmek için bahaneler yaratıyor. Evet, dünyada hiçbirimizin istemediği acı bir tablo var, fakat bizler de zamanında, 100 yıl önce bu Cumhuriyet'e sahip olabilmek için çok büyük kayıplar verdik, çok büyük bedeller ödedik. Cumhuriyet'i kutlamak bizim hakkımız. Bu yüzden her ne olursa olsun, sebep ne olursa olsun 100. yılımızı halkımızla bütün ve en coşkulu şekilde kutlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle TRT'yi kınıyoruz. 100. yılımız her koşulda kutlanmalıdır."