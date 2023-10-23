AK Parti Konak İlçe Başkanı: Konak Belediyesi hedeflenen hizmetleri yerine getiremiyor

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesinin ilçede hedeflenen hizmetlerin yerine getiremediğini ileri sürdü.

TCDD Sanat Galerisi'nde düzenlenen toplantıda Başdaş, Konak Belediyesinin 4,5 yıllık hizmetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un "Yatırım değil, sosyal belediyecilik" ifadesini kullandığını anımsatan Başdaş, şunları kaydetti:

"Sosyal yardımlaşmaya ayrılan bütçe 16 milyon lira. 2014-2019 arasında sosyal yardım bütçesi yüzde 2,2 iken Sayın Batur döneminde yüzde 0,5'e düşmüştür. Sosyal belediyecilik bu mudur? Bunu Konak halkının vicdanına bırakıyoruz. Konak Belediyesi ilçede hedeflenen hizmetleri yerine getiremedi. Yine kentsel dönüşümle ilgili konu var. Konak Belediyesinin kentsel dönüşüm başvurusu da yok. Kendi belediye binasını yapamayanlar Konak'ı nasıl dönüştürecek. Ballıkuyu ve Ege mahallelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm başvurusu onaylandı ama 11 yıldır hiçbir şey başlamadı. 25 yıldır Konak'ı yöneten CHP'ye sesleniyoruz. Lütfen artık Konaklılara yalan söylemeyi bırakın."

Başdaş, Batur'un her toplantıda Ferahlı Mahallesi'ne cemevi ve kadın sığınma evi yapılacağını söylediğini ancak bu dönemde bu projelerin hayata geçirilmeyeceğini öngördüklerini vurguladı.

Merkezi hükümetin Konak'a 5 okul yaptığını, 9'unda da inşaatın sürdüğünü anlatan Başdaş, "Yine 5 halı saha kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunuldu. Damlacık Rekreasyon Alanı, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2 kapalı yüzme havuzu, Alsancak Gençlik Merkezi, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu, İzmir İktisat Kongre Merkezi, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu gibi bir çok yatırım hükümetimiz tarafından yapıldı." dedi.