Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...
31.10.2020 21:10 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:15
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."
Erdoğan: "Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil."
Erdoğan: "88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu