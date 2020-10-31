Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...

31.10.2020 21:10 | Son Güncelleme: 31.10.2020 21:15

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Erdoğan: "Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir."

Erdoğan: "Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil."

Erdoğan: "88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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