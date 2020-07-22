Son dakika haber | Çubuk'ta kurban kesimi kursu açıldı
Bir son dakika haberine göre Çubuk Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim elamanı yetiştiriciliği kursu düzenlendi.
22.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:40
Çubuk Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim elamanı yetiştiriciliği kursu düzenlendi.
Merkezin konferans salonunda düzenlenen kursa 120 kişi başvurdu. Kovid-19 tedbirlerinin uygulandı kurs, 5 gün sürecek.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün görevlendirdiği uzmanlarca verilen eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler sertifika alacak.
Kursun başlaması nedeniyle düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Can Kılıç ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mescioğlu katıldı.
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Kaynak: AA