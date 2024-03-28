Adıyaman Halk Eğitim Merkezi'nden Gazze'ye bebek zıbını yardımı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından üretilen 10 bin bebek zıbın takımı Gazze'ye gönderilmek üzere Mersin'e doğru yola çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığının Hayat Boyu Genel Müdürlüğü tarafından İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren Filistinli kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla başlattığı "Dikiş makineleri Gazzeli çocuklar için çalışıyor" projesi kapsamında Adıyaman'da zıbınlar dikildi. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından üretilen ve 50 bin parçadan oluşan 10 bin adet bebek zıbın takımı, Gazze'deki ihtiyaç sahibi bebeklere ulaştırılmak üzere Mersin Havalimanı'na dualarla gönderildi.

Tır'a yüklenen zıbınların uğurlamasına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Halk Eğitimi Merkezi'nde görevli 45 usta öğreticimiz, yaklaşık bir ay boyunca, 3 vardiya halinde ve tamamen gönüllü olarak çalışarak 10 bin takım, toplamda da 50 bin parça zıbın takımı üretti. Bugün, ekip arkadaşlarımızla birlikte yardım tırımızı Mersin'e, oradan da Gazze'ye ulaştıracağız. Bu vesileyle Gazze'de hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyor, Gazze'nin ve Filistin'in özgürlüğü için dua ediyoruz. Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu katliamı kınıyoruz. Gazzeli vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve yardımlarımızın bundan sonra da devam edeceğini belirtmek istiyoruz. Bu anlamlı çalışmaya katkıda bulunan tüm arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN