Sinop Valisi Türkeli ilçesine ziyarette bulundu

Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Türkeli ilçesine ziyarette bulundu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Ferhat Kuran ve İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ile hükümet konağı önünde protokol üyelerince karşılandı. Vali Özarslan, ilk olarak İlçe Kaymakamı Safa Kahraman'a ziyarette bulundu. Burada hükümet konağı yerleşkesi, ilçenin genel durumu, ulaşım, güvenlik, eğitim, sağlık, tarım ve sosyal yardımlar gibi temel kamu hizmetleri ve ilçe genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Özarslan, ziyaretlerine adliye, jandarma ve emniyet müdürlüğü ile devam etti. Türkeli Cumhuriyet Savcıları Burak Gül ve Seher Solmaz Yağmur'u da ziyaret eden Vali Özarslan, göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerinde yerel seçimler sürecinde alınan tedbirler ile yürütülmekte olan güvenlik hizmetleri hakkında bilgiler alan Vali Özarslan, jandarma ve emniyet personeline vazifelerinde kolaylıklar diledi.

Vali Özarslan, gazi Ferit Levent Özdemir ve ailesini ziyaret etti. Gazi ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Özarslan, "Siz bizlere emanetsiniz. Bizler için çok kıymetlisiniz, daima başımızın tacısınız. Her daim yanınızdayız" dedi.

Vali Özarslan, Türkeli ilçe programı çerçevesinde esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti. Vatandaşlar ve esnafla bir müddet sohbet eden Vali Özarslan, esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Vali Özarslan, ayrıca Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik ve Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan'a iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, Vali Özarslan'ın fotoğrafının yer aldığı ahşap tabloyu kendisine takdim etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan da ziyaret anısına hediyei takdim etti. Oda başkanları ile bir süre sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Özarslan, göstermiş oldukları nezaket ve misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür etti.

Vali Özarslan Türkeli Halk Eğitim Merkezi inşaat alanını gezdi. İnşaat alanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, gelinen süreç hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Özarslan, çalışanlara kolaylıklar diledi. 2 katlı ve 4 derslik kapasiteli, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte yüzde 35'i tamamlanan Türkeli Halk Eğitim Merkezi projesinin 15 Temmuz'da tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı öğrenildi.

Vali Özarslan, ardından Türkeli Hükümet Konağı inşaat alanını gezdi. Hükümet Konağı inşaatında gelinen süreç hakkında Kaymakam Safa Kahraman'dan bilgiler alan Vali Özarslan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Türkeli Hükümet Konağı'nın kaba inşaatının yüzde 80, alt yapı ve çevre düzenlemesi ile birlikte ise yüzde 35 oranında tamamlandığı, 2024 Ekim ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı açıklandı. - SİNOP