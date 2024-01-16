Adıyaman'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasına sporseverler katıldı. Dereceye girenler madalya, diğer katılımcılara ise katılım belgesi verildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde masa tenisi turnuvası düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından organize edilen turnuvaya spora ilgili kişiler katıldı.
Okulun spor salonunda düzenlenen müsabakalar sonunda derece elde edenlere madalya diğerlerine katılım belgesi verildi.