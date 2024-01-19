Yozgat'ta Kadınlar Deri İşleme Kursu Açarak Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan deri işleme kursuna katılan kadınlar, ürettikleri deri çanta, cüzdan ve kemer gibi ürünleri kendi imkanları ile satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kadınlar, ürünlerini daha rahat pazara sunabilecekleri imkanların yaratılmasını istiyor.

Yozgat'ta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan deri işlemeciliği kursuna devam eden kadınlar, tabakalar halinde gelen derileri işleyerek çanta, cüzdan, kemer, ev süslemelerine dönüştürüyor. Kadınlar, üretimlerini yaptıkları ürünleri kendi imkanlarıyla satmaya çalıştıklarını belirterek pazarlama konusunda destek bekliyor.

"DERİ KURSUNA YEDİDEN YETMİŞİN GELMEKTEDİR"

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Deri İşleme Sanatı Usta Öğreticisi Neslihan Sargın, kursiyerlerin malzemelerini de kendileri temin etmeleri nedeniyle ürünlerden elde ettikleri geliri de kendilerinin aldığını söyledi. Sargın, Halk Eğitim'de usta öğretici olarak 15 yıldır çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurslarımızda birçok öğrenci yetiştirdik. Şu anda deri kursu vermekteyim. Bu deri kursuna yediden yetmişe herkes gelmektedir. Herkes kendi payına bir şeyler öğrenmekte, kurslarımızda ekonomiye katkıda bulunmaktayız. Ev hanımları kendilerine yönelik ürünler çıkartmakta, iş sahibi olmak isteyenler iş sahibi oluyorlar. Bizim gibi usta öğretici olarak yetiştirdiğimiz çok öğrencilerimiz bulunmakta. Çanta, cüzdan, kemer, her alanda evimizin birçok kullanım yerlerinde deri kullanmaktayız. Abajur, çay altlığı gibi birçok ürün de kullanmaktayız. Kurstan mezun olanlar atölye açabiliyorlar, kendileri açıyorlar. Ekonomiye katkıda bulunmak için her şeyi öğretiyoruz. Şu anda 18 kursiyerimiz var. Günlük ev durumlarına göre gelebilenler oluyor, gelemeyenler oluyor. Hepsine de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Ürettiklerimizi satışa sunuyoruz. Satmak isteyen satıyor, kendi kullanmak isteyen özel olarak kullanıyor. Satacak yerleri de araştırıyoruz. Öğrencilerimiz malzemelerini kendileri alıyorlar. Biz sadece dövme aşamasındaki kullanılan malzemeleri temin ediyoruz. ve bu aldıkları malzemeleri ürüne dönüştürüp, kendileri satabiliyorlar."