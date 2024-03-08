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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Seramik Kursları Başladı

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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde herkesin ilgisini çeken seramik kursları yoğun ilgiyle karşılandı. Hem aksesuar hem endüstriyel kullanım amaçlı ürünlerin üretildiği kurslara hem birebir katılım hem de online başvuru yapılabiliyor.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken seramik kursları başladı.

Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan seramik kursları yoğun ilgiyle karşılandı. Kursta hem aksesuar hem endüstriyel kullanım amaçlı ürünler ortaya çıkıyor. Çeşitli ürünlerin üretiminin yapıldığı seramik kurslarına hem Halk Eğitim Merkezi'ne giderek hem de online üzerinden başvuru işlemleri yapılıyor. Eğitmen Beyza Gülsoy ise burada yapılan etkinliklerin kattığı değerler ve emekler ile geçen güzel zamanlara herkesi davet ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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