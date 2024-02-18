Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Popüler Gitar kursları başlıyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde enstrüman çalmak isteyen bireyler için Popüler Gitar kursları açılıyor. Kurs eğitimleri; nota, enstrüman tanıtımı ve nasıl çalınacağı ile ilgili teorik bilgiler ile başlıyor. Ardından uygulamalı ders aşamasına geçiliyor. Kurs eğitmeni Yavuz Çakmak, vatandaşları müzikle buluşturmak ve enstrüman çalmayı öğretmekten keyif duyduğunu belirtti. - BİLECİK