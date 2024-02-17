Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde 'Ses Eğitim ve Solfej Kursları' başladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde şarkı söylemek isteyen ve sesini keşfetmek isteyen bireyler ses eğitimi ve solfej kursu alarak kendini geliştiriyor. Kursta; nota okuma, nota yazma, temel müzik teorileri, diyafram nefesi, doğru nefes alma, müzik kulağı, duyum ve aralık bilgisi gibi teknikler öğretiliyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde kurs eğitmeni Hilal Coşgun Aslan yaptığı açıklamada, "Ses ve nefesin bütünlüğünü sağlamak için doğru teknikler kullanarak sesin eğitilmesini sağlıyoruz. Bireysel ses özelliklerine göre eser seçimi yapıldığı bu kursumuza sizleri de bekleriz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK