Afyonkarahisar'da 43 anne ve anne adayına uyuma uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 43 anne ve anne adayına uyuma uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar'da narko rehber faaliyetleri kapsamında; Afyonkarahisar İhsaniye Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda Kaymakam İsmail Bildirici katılımıyla annelere ve anne adaylarına eğitim verildi. En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi kapsamında 43 anne ve anne adayına bilgilendirme yapılarak uyuma uygulaması hakkında bilgiler verildi. - AFYONKARAHİSAR