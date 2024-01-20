Sınır köyünde açılan kurs ekmek kapısı oluyor

ŞIRNAK - Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köyde devletin açtığı kurs köylülere ekmek kapısı oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü Yekmal Mahallesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan elektrik kursu köylülerin tek geçim kaynağı oldu. Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan köyde yapacak işleri olmayan öğrenci ve okulu bitirmiş gençler 1 yıl boyunca eğitim ve sınavlara tabi tutuluyor. Başarılı olan kursiyerler çıraklık belgesini alıp işini kurabiliyor. Serkan Sak isimli eğitmenin açtığı kurs 3 yıldır onlarca köylünün işini kurmasına vesile oldu. Serkan Sak, köy meydanındaki bir dükkanda kursunu açıp gerekli bütün ekipmanı alıp bir yıl boyunca ders ve sınavlara tabi tuttuğu kursiyerleri yetiştiriyor. Köylülerin geçim kaynağı olmadığından tek çare kursta eğitim alıp belge almak. Kursiyerler aldıkları belgelerle inşaatlarda iş bulup para kazanmak için derslere katılıp can kulağıyla dinliyor. Eğitmen Serkan Sak, "Uludere ilçemize bağlı Yekmal köyünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurs ile eğitim veriyoruz. Burada öğrencilere günlük 6 saatlik ders veriyoruz. Yılda bir kez kayıt yapıyoruz. Bin 256 saatlik kurs veriyoruz. Çıraklık belgesini veriyoruz. Çok güzel bir atmosfer var" dedi.

Kursiyer Muhammet Sak, güzel bir eğitim aldıklarını söyledi. Sak, "Kursu bitirdikten sonra işimi kurabileceğim. Başka yapacağımız bir işimiz yok" diye konuştu.

Mehmet Sağım isimli kursiyer de hocanın kursiyerlerle çok iyi ilgilendiğini söyledi.

Eğitmen Serkan Sak, kursta öğrencilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak için aynı zamanda müzik şöleni de yaparak öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyor.