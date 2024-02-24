Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Çocuklara Bocce Sporu Sevdiriliyor

Güncelleme:

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bocce antrenörü Yasemin Miski çocuklara bu sporu sevdirerek spor yoluyla çocukların akademik başarılarına destek oluyor. Haftanın 7 günü antreman yapan çocuklar Yasemin hocalarına sevgilerini yapmış oldukları resim çalışmalarıyla anlatıyorlar. Sporun ve sanatın bir arada olduğu çalışmalarda çocuklar hayatlarına dokunan antrenör çocukların da sevgisini kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Ula Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından bocce antrenörü Yasemin Miski çocuklara bu sporu sevdirerek spor yoluyla çocukların akademik başarılarına destek oluyor.

Haftanın 7 günü antreman yapan çocuklar Yasemin hocalarına sevgilerini yapmış oldukları resim çalışmalarıyla anlatıyorlar. Sporun ve sanatın bir arada olduğu çalışmalarda çocuklar hayatlarına dokunan antrenör çocukların da sevgisini kazandı.

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük: "Çocuklarımızın bocce sporunu sevdirerek bu branşı sevdiren antrenörümüze çok teşekkür ederim. Çocukların bu sporla ilgili olması gözlerindeki heyecanı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bocce dalının giderek tanıtılması ve sporun yaygınlaşmasındaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrencilerden Bade Çiçekli, "Bocce sporuyla ilk defa yasemin öğretmenimle başladım. Onun bize yaklaşımı ve sevgisi benim bu sporu çok sevmeme neden oldu. Her gün bizimle soğuk demeden antrenman yaptırıyor. Hayatımdaki benim dönüş noktam bu spor oldu. Bize emek veren çok sevdiğimiz öğretmenimize sonsuz teşekkür ederim "dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Muğla Spor Ula Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Hasan Hüseyin Korkmazgil neden öldü? Hasan Hüseyin Korkmazgil ölüm sebebi ne? Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title