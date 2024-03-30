Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 'Nuh'un Gemisi ile Avrupa'ya' projesini tanıttı

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü çalışanları "Nuh'un Gemisi ile Avrupa'ya" adlı projenin tanıtım toplantısında bir araya geldi.

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Erasmus + Programı kapsamında Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "Nuh'un Gemisiyle Avrupa'ya" isimli proje kapsamında Almanya'nın Münih kentine gidiyor.

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve Proje Temsilcisi Kasım İhsan Polat, proje uygulama sürecinde Halk Eğitim Merkezinden görevli 13 kişilik bir proje ekibiyle Almanya'ya eğitim amaçlı hareketlilik yapacaklarını, projenin amacının Androgoji (Yetişkin Eğitimi), Androgoji ve pedagoji arasındaki farklardan kaynaklanan eksiklikleri gidermek ildeki yetişkin eğitimi kalitesini arttırmak, yetişkin eğitiminden sosyal kültürel alanlarda daha iyi hizmet edebilmek için Avrupa'daki uygulamaların iyi örnekleri hakkında bilgi edinmek örgün eğitimin dışında kalmış bireylere modern ve donanımlı bir eğitim ortamı hazırlamak için Almanya hareketliliğinin önemli olduğunu Eğitimin 14 Nisan ile 20 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. - AĞRI