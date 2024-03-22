Üye Girişi
Haberler

Konya'da Cenaze Hizmetleri Kursu Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde "Cenaze Hizmetleri Kursu" açıldı.

Karapınar Müftülüğü, Karapınar Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Hotamış Mahallesi'nde açılan Cenaze Hizmetleri Kursu'nda eğitimler başladı. Hotamış Mahallesi Kur'an Kursu Öğreticisi Bengül Küpeli'nin görev aldığı ve yaklaşık 2 ay devam edecek olan kursta, Hotamış Mahallesi bayanlarına yönelik, cenaze yıkama, kefenleme ve diğer cenaze hizmetleri konusunda eğitimler verilecek. Kursa 25 kursiyer katılım sağladı. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verileceği belirtildi.

Kur'an Kursu Öğreticisi Bengül Küpeli, "Cenaze hizmetleri, büyük bir vecibe. Bu konu hakkında bilgi sahibi olan insanların çoğalması önemli bir husus. Çünkü bir yakınımız vefat ettiğinde, bir yakını varsa onun yıkaması çok daha güzeldir. Kursiyerlerimize uygulamalı olarak eğitim veriyoruz. Uygulamayı ise maket üzerinde gerçekleştiriyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karapınar Konya Eğitim Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ORDU SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MUĞLA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde neler oluyor? Skandal olay ne? Karabük Üniversitesi'nde yabancı öğrenci krizi mi yaşanıyor? Cübbeli Ahmet Hoca kimi tehdit etti? Cübbeli kimi, neden tehdit etti? İsmailağa Cemaatine neler söyledi? MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? MARDİN SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? EMEKLİ PROMOSYON 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Garanti, İNG, Akbank.... MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KONYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Karabük Üniversitesi'nde ne oldu? Afrikalı öğrenciler HPV mi bulaştırdı? Son durum ne? KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? KAHRAMANMARAŞ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title