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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Dikiş Kurslarına Yoğun İlgi

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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kurslarda öğrenilen tekniklerle kıyafet dikmek artık daha kolay hale geliyor.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş kursları yoğun ilgiyle devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlar kendi tarzlarını oluşturmaya devam ediyor. Kadınlara, dikiş kursunda öğrendikleri teknikler ile kıyafet dikmek artık daha kolay hale geliyor. Kurslarda öğretmenler eşliğinde kullanılan makinelerle ve öğretilen tekniklerle kadınlar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de meslek öğreniyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslar için online başvuru imkanı bulunuyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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