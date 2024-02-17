Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Kur'an-ı Kerim kursları açılıyor.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde, yetişkin bireyler için Kur'an-ı Kerim kursları açılara kursiyerlere; harfler, kelime içindeki yazılış biçimlerini, mahrece uygun şekilde telaffuz etmeyi, harekeleri, tecvidli okumayı öğretiyorlar. Kurs bitiminde ise bireyler Kur'an-ı Kerim'i kurallara uygun ve doğru bir şekilde okuyor. Halk Eğitim Merkezi'nde Kur'an Kursu öğreticisi Figen Kaya ise, "Yüce kitabımızın ilk emri 'oku' dur. Hangi yaşta olursak olalım aşkla, şevkle okumaya devam edeceğiz. Bizler burada Kur'an-ı Kerim okumanın doğru yolunu gösteriyoruz. Yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK