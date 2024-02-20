Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Kuaförlük Kursları Başladı

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde vatandaşlara yönelik kuaförlük kursları başladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan kuaförlük kurslarına talep artıyor. Kuaförlük kursunda sadece saç eğitimleri değil yüz tipini analiz etme, manikür-pedikür, saç kesimi, saç renklendirme, fön çekme gibi birçok temel eğitimler veriliyor. Meslek edindirme kurslarından biri olan Kuaförlük kursuna, isteyen ve becerisine, yeteneğine güvenen herkes katılıyor.

Kurs Eğitmeni Funda Büyüktaş, kuaförlüğü öğrenmek ve meslek edinmek isteyen herkesi kursa davet etti. - BİLECİK