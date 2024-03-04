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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde Meslek Edindirme Kursları Devam Ediyor

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Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde açılan Çocuk Bakım Elemanı kursu devam ediyor. Kursiyerler MEB onaylı sertifikalar alarak anaokulu ve kreşlerde çalışma imkanı elde ediyorlar. Kursiyerlerin maske çalışması beğeni topladı.

Bilecik Halk Eğitim Merkezi'nde meslek edindirme kursları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslardan biri olan Çocok Bakım Elemanı kursu devam ediyor. Kursiyerlerin tüm bilgileri kurs öğretmeninden öğrendikten sonra MEB onaylı sertifikalar alıyorlar. Bu sertifika ile anaokulu ve kreşlerde çocuk bakım elemanı olarak çalışabiliyorlar. Kursiyerlerin yaptığı 'Maskelerimizi Takıyoruz, Rollerimizi Alıyoruz' adlı maske çalışması beğeni topladı. Kurs eğitmeni Hülya Altıntop ise burada hem eğlence hem eğitim içerisinde bir ortamın olduğunu belirterek herkesi davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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