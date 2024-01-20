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Sinop Gerze Halk Eğitim Merkezi Judo Kursu Öğrencileri 41 Madalya Kazandı

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Sinop Gerze Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Judo Kursu öğrencileri, düzenlenen müsabakalarda toplamda 41 madalya kazandılar. Gerze Halk Eğitim Merkezi, uzman antrenörler eşliğinde düzenlediği Judo Kursu ile spor tutkunlarını ağırlıyor.

Sinop Gerze Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen Judo Kursu öğrencileri, düzenlenen müsabakalarda toplamda 41 madalya kazandılar.

Gerze Halk Eğitim Merkezi, uzman antrenörler eşliğinde düzenlediği Judo Kursu ile spor tutkunlarını ağırlıyor. Katılımcılar, aldıkları eğitimle ulusal ve uluslararası turnuvalarda adlarından söz ettirmeye başladılar. Okul Sporları Minikler ve Yıldızlar İl Müsabakası'nda, Gerze Halk Eğitim Merkezi judo kursiyerleri, büyük bir başarı elde ederek toplamda 18 altın, 13 gümüş ve 10 bronz madalya kazandı.

Elde edilen başarıların arkasında Antrenörler Orhan Akpınar, Özlenen Akpınar, Kader Aydın, Baran Akpınar ve Dursun Ali Ekici gibi deneyimli isimlerin rehberliği bulunuyor. Gerze Halk Eğitim Merkez tarafından yapılan açıklamada, emeği geçen tüm sporculara ve antrenörlere teşekkür edilirken, gelecekteki başarılar için de destek sözü verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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