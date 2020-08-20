Son dakika gündem: BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 3 YARALI Bir son dakika haberine göre Büyükçekmece'de iki grup arasında büyük çaplı kavga çıktı.

Büyükçekmece'de iki grup arasında büyük çaplı kavga çıktı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan kavgada 1 kişi ölürken biri kadın 3 kişi yaralandı.

Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak'ta saat 21.30 sıralarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir grup karşı tarafa tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Sıddık Ölçü(20), Sadık Solmaz(39), Serdar Solmaz(38) ve Münevver Kaya(56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 20 yaşındaki Sıddık Ölçü hayatını kaybederken 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin başlattığı kapsamlı çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA