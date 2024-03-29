Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman?

BÜYÜKÇEKMECE - SAMSUNSPOR BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Büyükçekmece ile Samsunspor arasındaki Basketbol Süper Ligi maçı, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Maç, İstanbul'daki Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve canlı olarak Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından izlenebilecek. Digiturk platformunda Bein Sports Max 1 kanalı 82. numarada, beIN Sports Tod TV kanalı ise ilgili numaralarda yer almaktadır. Ayrıca, Kablo TV 236 numaralı kanaldan da maçı izlemek mümkündür. Televizyon yayını dışında, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli olarak izlenebilir.