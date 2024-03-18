İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Benim Atatürk milliyetçiliğim memleketinin her insanını eşit gören milliyetçiliktir. Memleketin her insanını eşit görmek, doğasını, vatanını, suyunu, toprağını korumak, en büyük milliyetçiliktir." dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Devrimleri Müzesi ile Ulusal Bağımsızlık ve Kurtuluş Müzesi açılış törenine babası Hasan İmamoğlu ile katılan İmamoğlu, Ulus Mahallesi'nde semt pazarını ziyaret etti.

Sonrasında düzenlenen Büyükçekmece Tepecik Göl Sahili açılışı ve halk buluşmasında konuşan İmamoğlu, ilçe sakinlerinden seçimlerde destek istedi.

Hazırlanan projenin 1 milyon 200 bin metrekaresini hizmete açtıklarını belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımla konuştum. Biz, buraya atık su üreten şu-bu koymayacağız. Buraya gözümüz gibi bakacağız. Buraya çöp getirecek hiçbir işi burada yapmayacağız. Birlikte koruyacağız, tertemiz olacak. Doğal kısımları var, oralara dokunmayacağız. Flamingolar, leylekler gelip, konup gidecekler. Bir de geleceğiz burada mis gibi hava alacağız. Temiz spor yapacağız, vakit geçireceğiz, içimiz huzur dolacak. Memleketini, şehrini koruyan en büyük milliyetçidir unutmayın. Doğasını, suyunu, havasını koruyan en büyük milliyetçidir. Benim Atatürk milliyetçiliğim memleketinin her insanını eşit gören milliyetçiliktir. Memleketin her insanını eşit görmek, doğasını, vatanını, suyunu, toprağını korumak en büyük milliyetçiliktir."

Eski CHP Genel Başkanlarından Hikmet Çetin de İmamoğlu'nu başarılı bulduğunu belirterek, vatandaşlardan oy talep etti.

Vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyen Çetin, "Cumhuriyet'e sahip çıkın. Atatürk ilkelerine sahip çıkın. Bunların hepsini yok ettiler. Kimse küsmesin, sandığa gidin ve görevinizi yapın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, Çetin, CHP milletvekilleri Engin Altay, Zeynel Emre, Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Ozan Işık, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel, CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli ve CHP Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Özbek tarafından kesilen kurdeleyle tesis hizmete alındı.

Farklı inanç gruplarıyla iftar

İmamoğlu, iftarda da İstanbul'daki farklı din ve mezheplerden inanç gruplarıyla bir araya geldi.

Haliç Tersanesi'ndeki buluşmaya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz, Nurtepe Cemevi Dedesi Zeynel Şahan, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin ve davetliler katıldı.

İftar sofralarına bile sirayet eden kibir ve israf anlayışından kurtulunması gerektiğini dile getiren İmamoğlu, "İftar sofraları, inancı, kökeni, fikriyatı ne olursa olsun, herkesi ortak bir duyguda buluşturan bir gönül zenginliğinin ifadesidir. Kardeşlikle hoşgörüyle yardımlaşmayla kurulan sofralardan yükselen güç, bizi mutlu ve adaletli bir hayata, dünyaya taşıyacaktır. Dünyada var olan hangi kötülük ve uzak olmasını istediğimiz, insana dönük hangi fena işler var ise bunları bu şehirden uzak tutmak mümkündür." diye konuştu.