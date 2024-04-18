Büyükçekmece'de lahmacuncuya kurşun yağmuru

Önceki gün Esenyurt şubesi kurşunlanan zincir lahmacuncunun bugün de Büyükçekmece şubesi kurşunlandı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, motosikletli 2 saldırgan lahmacun restoranına 9 el ateş edip kayıplara karıştı. Öte yandan aynı restoranın Esenyurt şubesi de önceki gün motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmıştı.

Olay, Dizdariye Mahallesi'nde 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir lahmacun restoranının şubesinin önüne gelen motosikletli 2 kişi dükkan camlarına 9 el ateş etti. Şahıslar daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Konuyla ilgili incelemelere başlayan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra şüpheli kişi ya da kişileri yakalama çalışmalarına başladı. Öte yandan aynı işletmeye ait iş yerinin dün Esenyurt'ta bulunan şubesi de motosikletli şahıslar tarafından kurşunlanmıştı.