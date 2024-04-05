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Büyükçekmece'de Otomobil ve Motosiklet Sürücüleri Arasında Kavga

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Büyükçekmece'de bir otomobil ve motosiklet sürücüsü yol tartışması nedeniyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Mimaroba'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ve motosiklet sürücüsü yol tartışması nedeniyle kavga etti. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri gelirken, motosiklet sürücüsünün ise uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükçekmece Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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