Büyükçekmece'de Pompalı Tüfekli Cinayet-Suçlu İntihar

Büyükçekmece'de eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs ardından kendini vurarak intihar etti. Çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Dünya Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre 3 çocuklu evli çift Şinasi Çiçek (46) ile Ayşe Çiçek'in (47) komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi. Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ekipler, Şinasi Çiçek'in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Öte yandan Ayşe Çiçek'in eşinden şiddet gördüğü için boşanmak istediği ileri sürüldü. Olay sonrası iki aile arasında gerginlik yaşanırken polis ekipleri araya girerek müdahale etti. Çiftin cansız bedenleri ise cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL