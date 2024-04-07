Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ'ı mağlup etti
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Umut Özgün Ergün
TOFAŞ: Özgür Cengiz 1, Winston 8, Tevfik Akdamar 3, Homesley 11, Batın Tuna, Tolga Geçim 10, Denmon, Ege Demir 7, O'Brien 7, Wiley 22, Mustafa Kurtuldum 4
Onvo Büyükçekmece Basketbol : Reed 21, Perez 13, Franke 17, Leon Apaydın 6, Thomas 9, Yesukan Onar 12, Umut Bilen 2, Ata Kahraman 3, Murat Erensoy 1, Bruinsma 10
1. Periyot: 21-27
Devre: 40-56
3. Periyot: 57-73
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 94-73 mağlup ett???????i.