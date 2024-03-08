Yaşar Öztürk kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Yaşar Öztürk kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı ise Yaşar Öztürk oldu. Vatandaşlar, Yaşar Öztürk'ün kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yaşar Öztürk kimdir? Zafer Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Yaşar Öztürk kimdir? Zafer Partisi Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Yaşar Öztürk kaç yaşında, nereli?

YAŞAR ÖZTÜRK KİMDİR?

Yaşar Öztürk, Zafer Partisi'nin Beylikdüzü Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.