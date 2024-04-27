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İstanbul ve Tekirdağ'da Özel Hastanelere Operasyon: 41 Kişi Gözaltına Alındı

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hastane görevlisi'nin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevki dahil bazı suçlamalarla işlem yapıldığı belirtildi.

(İSTANBUL ) Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul ve Tekirdağ'da İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda 14 doktor, 17 hemşire ve 8 hastane görevlisi'nin de aralarında bulunduğu 41 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Şüpheliler hakkında özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevki dahil bazı suçlamalarla işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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