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İstanbul'da Kuvvetli Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

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İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Büyükçekmece'de yolda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. D-100 kara yolu Güzelşehir mevkisinde su birikintileri oluştu ve sürücüler manevra yapmak zorunda kaldı. Araç sürücüleri ani fren yaparak olası trafik kazalarının önüne geçti. Ayrıca, Güzelşehir'de bulunan alt geçit su altında kaldı. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da, kuvvetli yağış trafikte aksamalara neden olurken Büyükçekmece'de yolda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Kent genelinde geceden itibaren etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle kara ulaşımında olumsuzluklar meydana geldi.

Kuvvetli yağış, D-100 kara yolu Güzelşehir mevkisi Kumburgaz istikametinde su birikintileri oluşturdu.

Bu bölgede araçlarıyla seyreden sürücüler, su birikintisini son anda fark edip yolda manevra yapmak zorunda kaldı.

Bu sırada arkadan gelen araç sürücüleri ani fren yaparak, olası trafik kazalarının önüne geçti.

Güzelşehir'de, araçların sıklıkla kullandığı alt geçidi su bastı.

Bazı sürücüler su birikintisine rağmen buradan geçmeye devam etti.

Ana arterlerde trafik yoğunluğu

İBB Cep Trafik Uygulamasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.40 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu, TEM otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün giriş ve çıkış güzergahları, sahil yolları ile ana arterlerin bazı bölümlerinde araçlar güçlükle ilerledi.

Kaynak: AA / Güncel

Büyükçekmece İstanbul trafik Güncel Haberler

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