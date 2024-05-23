Büyükçekmece'de Pompalı Tüfekli Cinayet ve İntihar

Büyükçekmece'de eşini pompalı tüfekle öldüren şahıs ardından intihar etti. Olay sonrası sokağa gelen iki tarafın akrabaları arasında arbede yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Dünya Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre evli çift Şinasi Çiçek (46) ile Ayşe Çiçek'in (47) komşuları, çiftin çocuklarını okuldan almadığını öğrendi. Komşular, çiftten uzun süredir haber alınamaması üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kapıyı açarak içeri girdiğinde karı kocayı yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu çiftin hayatını kaybettiği tespit edilirken olay yeri inceleme ekipleri dairede çalışma yaptı. Ekipler, Şinasi Çiçek'in önce eşini pompalı tüfek ile vurduğunu ardından kendisine ateş ederek intihar ettiğini belirledi.

Öte yandan olay yerine gelen çiftin aileleri arasında arbede yaşandı. Polis tarafından taraflar yatıştırılırken, ekiplerin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL