Büyükçekmece'de Tıra Arkadan Çarpan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Büyükçekmece'de arızalandığı için sağ şeride yanaşan tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda trafik yoğunluğu yaşandı.
Büyükçekmece'de arızalandığı için sağ şeride yanaşan tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin Ö'nün (53) kullandığı 34 SN 8151 plakalı cip, Büyükçekmece mevkisinde arızalandığı için sağ şeride yanaşmaya çalışan 59 AIT 523 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Hüseyin Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
???????Tır sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.