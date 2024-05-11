İstanbul'da sahte akaryakıt fişi şebekesine operasyon: 90 milyon liralık vurgun açığa çıkarıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükçekmece'de "bazı benzin istasyonları çalışanlarının sahte akaryakıt fişi üretip komisyon karşılığı kar elde eden ve vergi kaçıran şebekeye operasyon" düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, polisin şu ana kadar 90 milyon liralık vurgunu açığa çıkardığı açıklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Büyükçekmece'de bir benzin istasyonunda çalışan şüphelilerin; servis, nakliye ve şirket araçlarına yüzdelik komisyon şeklinde haksız kazanç karşılığı sahte akaryakıt fişi üretip sattıkları, sahte fişleri alan firmaların ise bunları gider kalemi gösterip vergi kaçırdıkları, şüphelilerin sahte özel belge niteliğindeki fişleri evlerine kurmuş oldukları özel makine ve düzenekler sayesinde ürettikleri yönünde yapılan ihbarlar" üzerine çalışma başlattı.

"VERGİ KAÇAKÇILIĞI TESPİT EDİLDİ"

Yapılan araştırmada, şüphelilerin, "benzin istasyonlarından edinmiş oldukları bilgi ve tecrübeler neticesinde fiş (slip) basma cihazları ve dijital materyaller aracılığıyla birçok firmaya yüksek miktarda tutarlara sahip sahte fatura düzenleyerek, firmaların vergi kaçakçılığına sebep oldukları, kendilerinin ise yapmış oldukları bu usulsüz eylemlerden dolayı farklı yüzdelik oranlarda menfaat temin ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit" edildi. Toplamda 90 milyon liralık kazanç sağlandığı belirlendi.

Şüphelilerin, "uzun süre benzin istasyonlarında çalışmaları sebebiyle çevre edindiği bu sayede de konuyla ilgili bilgi ve tecrübe kazandıkları, teknik olarak da kendilerini geliştirdikleri, kesmiş oldukları naylon faturalar ve sebep oldukları vergi kaçakçılığından yüzde bir komisyon aldıkları" öğrenildi.

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta 3 ayrı adrese düzenlenen baskında, 6 adet slip basma cihazı ve bunlara bağlı bilgisayarlar, 6 bin 200 adet yaklaşık 18 milyon 500 bin lira tutarında basılmış sahte fiş ve 400 adet basılmamış slip fiş rulosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.