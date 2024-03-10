Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Göksun Öz

Pınar Karşıyaka : Kenan Sipahi 10, Jaylon Brown 4, Martin 20, Vitto Brown 9, Furkan Haltalı 10, McCollum 31, Thomas Akyazılı 5, Deniz Kılıçlı 4, Mert Celep

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Reed 19, Erdi Gülaslan, Perez 24, Bruinsma 7, Thomas 5, Franke 17, Leon Apaydın, Emircan Koşut 9, Yesukan Onar, Ata Kahraman 6

1. Periyot: 24-21

Devre: 49-40

3. Periyot: 70-59

Beş faulle çıkanlar: 30.35 Thomas Akyazılı ( Pınar Karşıyaka ), 39.39 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-87 yendi.

İlk 5'teki oyuncularının tümünün sayı bulduğu Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 13-10 üstün geçti. Konuk ekibin 15-15 beraberliği yakaladığı periyodu Pınar Karşıyaka, 24-21 önde bitirdi.

İkinci periyoda 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, rakibine sadece 3 sayı şansı verdiği 4 dakikada farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 39-24. Kalan bölümde farkı 17 sayıya kadar (47-30) yükselten ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-40 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe 5-0'lık seriyle başlayan rakibine karşı üstünlüğünü sürdüren Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 59-48 üstün girdiği periyodu 70-59 önde tamamladı.

Son çeyreğin başında aradaki farkı 17 sayıya (78-61) çıkaran ev sahibi ekip, müsabakadan 93-87 galip ayrıldı.