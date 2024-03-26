Büyükçekmece'de polis Cihat Ermiş'i şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı

Duruşma öncesi sanığın yakınları 1 polis memuruna saldırarak yaraladı: 4 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi sanık yakını olduğunu söyleyen bir grup, adliye içinde yaşanan tartışma nedeniyle uzaklaştırılmak istenirken 1 polis memuruna saldırarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırılırken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şehit polis memuru Cihat Ermiş'in eşi, annesi ile babası ve kız kardeşi de katıldı. Duruşma öncesi sanık yakını olduğunu söyleyen bir grup, adliye içinde yaşanan tartışma nedeniyle uzaklaştırılmak istenirken 1 polis memuruna saldırarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırılırken 4 kişi ise gözaltına alındı. Dışarda yaşanan olaya ilişkin soru soran mahkeme başkanına müşteki avukatı "Şehit ailesi saldırıya uğradı kalabalık bir grup tarafından" şeklinde cevap verdi.

Muhammet Berke Çorak ise duruşmada yaptığı savunmasında "Ben sosyal medya hesabım üzerinden Serhat Bozkurt ile tartıştım. Yanımda Atakan diye bir arkadaşım vardı. Atakan sonra ayrılıp evine gitti. Onun da benim de evime ateş ettiler. 155'i aradım. Gelmişler. Ben bilmiyordum geldiklerini. Evin kapısının açıldığını gördüm. Ben dolabın arkasına yaslandım, bakmadan 2 el ateş ettim. Ondan sonra 'memur vuruldu' diye birisi seslendi. Sonra silahı yerden uzattım. Olaylar olduğunda ben uyuşturucu kullanmıştım onun etkisindeydim. Polisiz dediklerini de hiç duymadım" dedi. Sanık evde uyuşturucu madde bulunduğuna dair soru üzerine "100 gram uyuşturucu madde benimdir kullanıyordum" dedi. Sanık tahliyesini ve beraatini istemediğini ve cezasını çekmek istediğini söyledi.

Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer Ermiş ise "Benim eşim vatanını, mesleğini seven bir insandı. Benim çocuğumun o gün doğum günüydü. Çocuğumun doğum gününü kutlayacakken eşimin cenazesine gittim. Bu insanın nefes alıyor oluşu bile zoruma gidiyor. Eşimin sesi çok gürdü duymadığına inanmıyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde beyanda bulundu.

Şehit polis memurunun babası Şefik Ermiş ise "Ben Ankara'da yaşıyorum. Sabah öğrendim olayı. Gencecik oğlumu hayattan kopardılar. Gencecik eşini dul bıraktılar, çocuğunu yetim bıraktılar şikayetçiyim" dedi.

Şehit polisin annesi Sare Ermiş ise gözyaşlarına boğularak "Haince bir pusu kurdu oğluma. Oğlum 4 defa polis diye bağırmış. Gencecik çocuğumu öldürdü en ağır şekilde cezalandırılsın, şikayetçiyim" dedi.

Tanık polis memuru Nuh Ş. ise "Ben arkadaşım ile ihbarın yapıldığı konuta gittim. İhbarcının aradığı numarayı aradık ne olduğunu sorduk. 2 kişinin duvara tırmandığını ve siteye doğru ateş ettiğini söyledi. Biz siteden içeri girdik. Cihat ve özel güvenlik görevlisi eve bakmak için yukarı çıktılar. Ben aşağıda bekledim. Bir süre sonra aşağı indiler. Kapıya vurduk. 'Polis diye bağırdık açan olmadı' şeklinde konuştular. Biz evi dışardan gözlemledik. Eve ateş edildiğini gördük. Evde birilerinin olabileceğini değerlendirdik. Telefonla aradık ama cevap veren olmadı. Oradan ayrılacakken Cihat 'ben bir daha bakayım' dedi. Özel güvenlik görevlisi ile yukarı çıktılar. Daha sonra site güvenlik görevlisi yanıma geldi. Polis memurunun vurulduğunu söyledi. Ben güvenlik görevlisi gelmeden 2 el silah sesi duydum. Yukarı koştuğumda polis diye bağırdım cevap veren olmadı. Evin kapısı açıktı Cihat yerdeydi. Ambulansı ve polis merkezini aradım. Sanık evin içinden silahla bana doğru geldi. Silahı yere bıraktı. Kendisine yere yatmasını söyledim ancak direndi. Kontrollü zor kullanarak kendisini yere yatırdım" şeklinde beyanda bulundu.

Yeniden söz verilen sanık "Ben ailesine sabır diliyorum, dua ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanığın savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın evine silahla ateş edilmesi sebebiyle ekip olarak olay yerine giden maktul Cihat Ermiş'in kapıyı" Polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarıldı. İddianamede, cevap verilmemesi nedeniyle can güvenliğinden endişe edilerek yardım etmek için özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiğinde maktule silahla iki kez ateş edildiği belirtildi. Polisin hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, sanık Çorak'ın ifadesine de yer verildi. Çorak "Olay günü uyuşturucu madde kullandım. Husumetli olduğum arkadaşlarım evime silahla ateş etti ve zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp biri girince 2 kez ateş ettim. Hedef gözetmedim. Polis diye seslenildiğini duymadım ve ölen kişinin polis olduğunu da bilmiyordum" dedi.

Hazırlanan iddianamede sanık Çorak'ın 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.