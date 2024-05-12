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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları başlıyor

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Normal sezonu tamamlanan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının ardından play-off'a kalacak son takım da belli olacak.

Normal sezonu bir maç dışında tamamlanan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off maçları, 15 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

THY Avrupa Ligi play-off maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko'nun Onvo Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı karşılaşma ertelenmişti. Yarın saat 18.00'da oynanacak Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçının ardından play-off'a kalacak son takım da belli olacak.

Onvo Büyükçekmece Basketbol kazanırsa play-off'ta Anadolu Efes'in rakibi olmayı başaracak. Fenerbahçe Beko'nun maçı galip bitirmesi durumunda ise play-off'a kalarak Anadolu Efes'le eşleşecek takım Türk Telekom olacak.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finalist olacağı ligde play-off çeyrek final eşleşmelerinin programı şu şekilde:

15 Mayıs Çarşamba:

18.00 Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

16 Mayıs Perşembe:

18.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Manisa Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)

17 Mayıs Cuma:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol/Türk Telekom-Anadolu Efes (Henüz belli değil)

20.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18 Mayıs Cumartesi:

18.00 Aliağa Petkimspor-Fenerbahçe Beko (ENKA)

20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Emlakjet (Muradiye)

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Beko Büyükçekmece Basketbol Türkiye Spor Güncel Haberler

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