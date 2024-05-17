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Büyükçekmece'de yaya geçidinde kadına motosiklet çarptı

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Büyükçekmece'de yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de yaya geçidinde kadına motosiklet böyle çarptı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi metrelerce savrulan kadın ağır yaralanırken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre R.H. İsimli yabancı uyruklu yaya geçidinde kadın karşıdan karşıya geçmeye başladı. Kadına bu sırada yokuş aşağıya hızla gelen bir motosiklet çarptı. Kadın çarpmanın etkisi ile R.H. metrelerce öteye savruldu. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken sürücünün de yaralandığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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