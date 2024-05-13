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Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 yendi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Batuhan Söylemezoğlu

Fenerbahçe Beko: Sestina 23, Melih Mahmutoğlu 5, Şehmus Hazer 4, Sertaç Şanlı 9, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 5, Guduric 15, Biberovic 13, Dorsey 8, Papagiannis 8, Metecan Birsen 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Bruinsma 13, Yannick 17, Perez 13, Reed 24, Emircan Koşut 4, Thomas 12, Ata Kahraman 4, Leon Apaydın 2, Yesukan Onar 1

1. Periyot: 22-19

Devre: 37-38

3. Periyot: 62-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasındaki erteleme maçında Fenerbahçe Beko, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 92-90 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükçekmece Fenerbahçe Basketbol Sigorta Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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