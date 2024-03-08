Hasan Akgün kimdir? CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Hasan Akgün kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan adayı ise Hasan Akgün oldu. Hasan Akgün kimdir? Hasan Akgün nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

HASAN AKGÜN KİMDİR?

Hasan Akgün, Trabzon'un Araklı ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimine Adapazarı Kaynarca'da başlayıp Florya Şenlikköy Ortaokulu'nda tamamlamıştır. 1974 yılında Yeşilköy 50. Yıl Lisesi'ni bitirerek her iki okulun da ilk mezunlarından olmuştur. Belediyecilik kariyerine 1975 yılının ilk günlerinde Sefaköy Belediyesi'nde başlamıştır. Yüksek öğrenimini çalışma hayatı ile birlikte yürüterek, 1978 yılında İstanbul Yabancı Diller Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün "Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi" konulu birçok eğitim programına 1979-1988 yılları arasında katılmış ve bu alanda kapsamlı araştırmalar yapmıştır.

1989-1993 yılları arasında Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'da yerel yönetimlerin yapılarını inceleyerek Türkiye'deki uygulamalarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmıştır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde "Belediyelerin Evrensel Gelişimi ve Bütçelerinin Analizi" konulu tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nde doktora eğitimine başlamış, doktora çalışması sırasında Fransa'nın güney sahilleri ile İspanya'nın Barselona şehri kıyı planlaması çalışmalarını incelemiştir. 1996 yılında "Kentsel Gelişme Sürecinde Büyükçekmece" konulu doktora tezini tamamlayarak "Doktor" unvanını almıştır. Evli olan Hasan Akgün'ün 4 çocuğu bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce bilmektedir.