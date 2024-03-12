Errick McCollum, haftanın 5'ine seçildi

P. Karşıyaka'nın 35 yaşındaki oyun kurucusu Errick McCollum, Büyükçekmece Basketbol müsabakasında gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı P. Karşıyaka, 93-87 kazanmayı başardı. İzmir ekibinin 35 yaşındaki oyun kurucusu Errick McCollum da Büyükçekmece Basketbol karşısında etkili bir performansa imza atarak süre aldığı 26 dakikada; 31 sayı, 4 ribaund ve 7 asistle galibiyette önemli bir rol oynadı. Böylece ABD'li oyuncu, gösterdiği bu performansla da Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın 5'ine seçildi. - İZMİR