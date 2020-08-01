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Son dakika! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan fındık fiyatı değerlendirmesi Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatlarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, üreticilerimizi memnun edecek şekilde fındık fiyatlarını ilan etmiş oldu.

Son dakika! Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan fındık fiyatı değerlendirmesi Açıklaması
01.08.2020 15:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:16

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatlarına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, üreticilerimizi memnun edecek şekilde fındık fiyatlarını ilan etmiş oldu." dedi.

Kıran, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programında, fındık fiyatlarına değindi.

Bölge milletvekillerine teşekkürü bir borç bildiğini dile getiren Kıran, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar çok büyük bir mücadele gösterdiler. Bu mücadelenin sonucunda gerek Tarım ve Orman Bakanımız ve gerekse Hazine Bakanımız bütçemizin imkanlarını zorladı. Sayın Cumhurbaşkanımız üreticilerimizi memnun edecek şekilde fındık fiyatlarını ilan etmiş oldu. Bir fındık üreticisi olarak Tarım ve Orman Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza ve hassaten Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz."

Programa, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı Selman Altaş ve partililer katıldı.

Kıran, daha sonra AK Parti Fatsa İlçe Başkanlığında düzenlenen programa katıldı.

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Kaynak: AA

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