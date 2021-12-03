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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler ile Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi. - İSTANBUL

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