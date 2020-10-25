Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Azerbaycan tepkisi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partisinin kongresine yaptığı konuşmada ABD'ye Azerbaycan'la ilgili söylemler nedeniyle tepki göstererek, "Şimdi duyuyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da partisinin kongresine yaptığı konuşmada ABD'ye Azerbaycan'la ilgili söylemler nedeniyle tepki göstererek, "Şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar, İlham kardeşimi arıyor, 'Biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var.' Ee, 'biz yeri gelirse Türkiye'ye de yaptırım uygularız.' Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. İl Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Suriye'de 4 milyon civarında insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi burada briket evler yapıyoruz. İdlip'te evsiz kalan kardeşlerimizi yerleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Söz verdiler bize, başta Almanya, 125 milyon euro biz de destek veririz dedi. Ondan sonra elli dereden elli türlü su getirdiler. Yok BM dediler, yok şurası dediler, burası dediler. Bir Allah'ın kuruşu yok. Bunların sözüne inanılmaz, biz STK'larımızla devam ederiz briket evleri yaparız dedik. Biz Batı'dan teşekkür beklerken, sınırlarımız dibinde terör koridorları oluşturma gayreti ile karşılaştık. Fırat'ın doğusunda bir terör devleti kurma hazırlıkları var" dedi.

Türkiye'nin Libya'da meşru yönetimin davetiyle, Suriye'de ise mazlum milletin daveti ile yer aldığını belirterek, "Libya'da ülkenin meşru yönetiminin yanında yer aldığımız için destek beklerken, iftiralarla, ithamlarla bölgeden dışlanmaya çalışıldık. Ama hayır. Oradaki kardeşlerimizin, oradaki meşru hükümetin daveti ile biz oradayız. Suriye'de biz mazlum Suriye halkının daveti ile oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklememize gerek yok. Zalim Esed, işine gelenleri davet edebilir. Biz orada o mazlum milletin daveti ile varız" şeklinde konuştu.

ABD'lilere tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayan ABD yöneticilerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de haksızlığı ve hukuksuzluğu ortada olan girişimlere karşı hamleler geliştirirken tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldık. Kafkasya'da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. Şimdi duyuyorum. Bazı Amerikalılar, İlham kardeşimi arıyor, 'Biz sizin yanında kimin yer aldığını biliyoruz. Erdoğan var, Türkiye var.' Ee, 'biz yeri gelirse Türkiye'ye de yaptırım uygularız.' Yav sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için adım attık, paranızı ödedik. Siz F-35'lerimizi vermediniz, vermiyorsunuz. Bizleri tehdit ettiniz, S-400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Biz kabine devleti değiliz. Biz Türkiye'yiz, Türkiye" dedi.

"Heveslerini kursaklarında bıraktıkça yeni sinsiliklerle karşımıza çıkıyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye düşmanlarının kararlı yürüyüşlerini durduramayacağını belirterek, "Güçleri yetse, ellerinden gelse ülkemizi bir kaşık suda boğmaya niyetli olanların heveslerini kursaklarında bıraktıkça, yeni sinsiliklerle, yeni ahlaksızlıklarla karşımıza çıkıyorlar. Allah'ın izni, milletimizin desteği ile ne yaparlarsa yapsınlar bu kutlu yürüyüşü durduramayacaklar. Hakkın ve adaletin güneşi yükseldikçe zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecektir. Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeydeki mücadelesini medeniyet ve tarihi mirasına yakışır bir şekilde yürütürken, 81 vilayetimizin her birini içerisine alan kalkınma hamlemizden de en küçük bir taviz vermiyoruz. Vatan topraklarının her karışını, Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5'e, 10'a katlayan eserlerle, hizmetlerle, yatırımlarla donatıyoruz. Bu yatırımlardan Malatya'mızd a payına düşeni almıştır" şeklinde konuştu.

"Ama rakamdan anlamaz ki"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Bay Kemal ne diyor, çiftçiyi yok ettiniz diyor. Bak ben sana rakam veriyorum. Ama rakamdan anlamaz ki. Neymiş, maliye müfettişiymiş, hesap uzmanıymış. Lafta uzmanı olmanın bir anlamı yok. Bu hesapları iyi tut" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı