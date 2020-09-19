Sokak hayvanlarını besleyen öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı
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Sokak hayvanlarını besleyen öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı

Başakşehir'de sokak hayvanlarını besleyen öğretmene saldıran baba ve kızı serbest bırakıldı.

19.09.2020 14:32 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:36

Başakşehir'de sokak hayvanlarını besleyen öğretmene saldıran baba ve kızı serbest bırakıldı.

Başakşehir'de öğretmen olduğu öğrenilen T.M., 3 gün önce ikamet ettiği sitenin yakınında, belediyenin tahsis ettiği arazide sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkmıştı. Aynı arazide bir bölgeyi sahiplenerek hobi bahçesi haline getiren Abdulcelil A., iddiaya göre, öğretmen T.M.'den ve sokak hayvanlarından rahatsız olduğunu söyleyerek hakaret ve tehditte bulunup, kızı Nurcan A. ile öğretmen T.M.'yi sözlü tartışmanın ardından darp etmişti. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba Abdulcelil A. ve kızı Nurcan A. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı.

Öte yandan, olaya ilişkin bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde T.M.'nin 2 kişi tarafından darp edildiği ve aracına binerek uzaklaştığı görülüyor.

(Melike İnal/İHA)

Sokak hayvanlarını besleyen öğretmeni darp eden baba kız serbest bırakıldı

Kaynak: İHA

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