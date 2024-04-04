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Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! 3 yıldız bu akşam yok

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam RAMS Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'a 3 futbolcusundan kötü haber geldi.

3 YILDIZ İSİMDEN KÖTÜ HABER

Siyah-beyazlılar Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçında kadrosunda yer almayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kara Kartal'a maç öncesi büyük şok! 3 yıldız isim bu akşam yok

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Başakşehir Beşiktaş Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mert kılıc:

Onur bulut yıldızsa ben galaksiyim .

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