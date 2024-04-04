Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 4 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
03:30 Alianza Lima - Fluminense (Copa Libertadores) - S Sport PlusS Sport 2
19:45 Volendam - Feyenoord (Hollanda Eredivisie) - TV 8 BuçukExxen
20:30 Samsunspor - Pendikspor (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 2beIN Sports Tod TV
20:30 Başakşehir - Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) - Bein Sports 1beIN Sports Tod TV
20:30 Erzurumspor - Giresunspor (Trendyol 1. Lig) - TRT SporBein Sports Max 2beIN Sports Tod TV
21:00 Granada - Valencia (İspanya La Liga) - S Sport Plus
21:30 Liverpool - Sheffield United (İngiltere Premier Lig) - Bein Sports 4beIN Sports Tod TV
22:00 Ajax - GA Eagles (Hollanda Eredivisie) - TV 8 BuçukExxen
22:15 Chelsea - Manchester Utd (İngiltere Premier Lig) - Bein Sports 3beIN Sports Tod TVBein Sports beIN Connect