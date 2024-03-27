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Başakşehir'de iş yerine silahla ateş ederek 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

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Başakşehir'de iş yerine silahla ateş ederek 3 kişiyi yaralayan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de oto tamir dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirerek 3 kişinin yaralanmasına neden olan 1 şüpheli yakalandı. Öte yandan şüphelinin eski çalışan olduğu ve alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Şahintepe Mahallesi Diyar Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen bir şahıs, makineli silah ile oto tamir dükkanına ateş etmiş saldırı sonrası şüpheli motosikletle olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı. Olayda kurşunlanan dükkanda bulunan esnaf B.T., İ.B. ve Y.B. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin iş yeri çalışanı O.K. olduğu ve alacak verecek meselesi yüzünden olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheli şahsın saklanmış olabileceği adresler değerlendirilerek Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Şüpheli O.K. olayda kullanmış olduğu silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli "6136 SKM" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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