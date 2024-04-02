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Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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