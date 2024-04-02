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Başakşehir'de İş Merkezine El Bombası Atıldı

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Başakşehir'de motosikletli ve kar maskeli iki kişi, iş merkezine el bombası atarak kaçtı, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Doğa Parkı Caddesi'ne plakası kapatılmış motosikletle gelen kar maskeli iki kişi geldi. Şahıslar iş merkezine el bombası attı. El bombasının patlaması sonucu iş yerlerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde olay yerine gelen şüphelilerden birinin bombayı attıktan sonra kaçması ve patlama yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başakşehir Güvenlik Güvenlik Kamerası Terör Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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